Давид Алаба может стать игроком «Челси»
Харитон Сергеев
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Лондонский «Челси» интересуется футболистом мюнхенской «Баварии» Давидом Алабой, сообщает Daily Star.
Отмечается, что контракт австрийца с мюнхенцами истекает летом 2021 года. «Синие» хотят взять защитника в статусе свободного агента.
«Бавария» не оставляет попыток продлить соглашение с игроком, но переговоры зашли в тупик.
Также Алабой интересуются туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».
Ранее «Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ.