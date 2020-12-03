Американский шахматист рассказал об антироссийской пропаганде в США

Американский шахматист Гата Камский рассказал об антироссийской пропаганде в США, передает ТНВ.

Стоит отметить, что Камский родился в Новокузнецке.

«Простой американец верит в то, что читает или смотрит по ТВ. Меня поражает, насколько сильно эта пропаганда работает», — сказал Камский.

Спортсмен отметил, что сейчас к власти придет Джо Байден, и он боится, что демократы, придя к власти, опять будут разжигать политическое противостояние между Россией и США.



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