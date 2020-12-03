Главный тренер «Краснодара» оценил выступление команды в Лиге чемпионов

«Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.

После игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов, сообщает «Чемпионат.com».

По мнению тренера, «Краснодару» удалось выполнить задачу-минимум в Лиге чемпионов. Мусаев отмечает, что «Севилья» – одна из лучших команд Европы, а Челси тоже играет на топ-уровне.

«Мы рады третьему месту и возможности играть в Европе в следующем году», — добавил он.

Ранее пресс-служба «Ренна» сняла видео с достопримечательностями Краснодара.