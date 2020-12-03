Тренер «Вольфсберга» отметил динамичную игру ЦСКА

Главный тренер «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер на пресс-конференции перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА поделился ожиданиями от игры, передает корреспондент «Газеты.Ru» Карен Саркисян.

По словам тренера, «Вольфсберг» считали аутсайдерами группы перед Лигой Европы. Фельдховер отмечает, что австрийская команда показала, что можем бороться наравне с другими командами.

«ЦСКА отличается очень динамичной игрой и хорошим движением. У нас равная по силе группа», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3-го декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве . Начало — 20:55.

Ранее сообщалось, что Кучаев и Дзагоев могут принять участие в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом».