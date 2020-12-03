Капитан «Вольфсберга» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Капитан «Вольфсберга» Михаэль Линдль на пресс-конференции перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА поделился ожиданиями от игры, передает корреспондент «Газеты.Ru» Карен Саркисян.

По мнению капитана, игра с ЦСКА будет небольшим финалом. Линдль считает, что «Вольфсберг» может хорошо себя проявить в предстоящем матче.

«Мы достаточно в хорошем состоянии, поэтому считаем, что сможем показать себя достойно», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3-го декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве . Начало — 20.55.

Ранее сообщалось, что Кучаев и Дзагоев могут принять участие в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом».