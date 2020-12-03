Защитник ЦСКА высказался о результативности команды

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на пресс-конференции перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» высказался о результативности московской команды, передает корреспондент «Газеты.Ru» Карен Саркисян.

По словам Дивеева, его функции на поле — чтобы сзади был ноль, и чтобы как можно меньше атак шли на ворота ЦСКА. Защитник отмечает, что его моменты впереди — это штрафны и стандарты.

«Задача всех игроков, которые приходят в чужую штрафную — забить мяч», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3-го декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве . Начало — 20:55.

Ранее сообщалось, что Кучаев и Дзагоев могут принять участие в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом».