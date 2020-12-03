Главный тренер ЦСКА высказался о давлении на российские клубы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» высказался о давлении на российские футбольные клубы, передает корреспондент «Газеты.Ru» Карен Саркисян.

По мнению Гончаренко, вполне нормальная ситуация для тренера и футболистов, когда идет давление со стороны болельщиков и СМИ, но с ней нужно справляться ежедневно. Тренер отмечает, что в ЦСКА об этом не думают.

«Мы проигрываем командам из тех стран, которые ниже нас в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это повод задуматься, почему наши команды не могут выиграть в стольких матчах», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3-го декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве . Начало — 20.55.

Ранее сообщалось, что Кучаев и Дзагоев могут принять участие в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом».