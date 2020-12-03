Автор победного гола «Краснодара» подвел итоги игры с «Ренном»

Шведский «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги поединка с «Ренном» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч завершился минимальной победой «Краснодара» (1:0), а Берг забил победный мяч. Стоит отметить, что эта победа гарантировала российскому клубу выход в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе.

«Мы заслужили победу. Мы действительно здорово подготовились к «Ренну», и гол, который мы забили, был следствием нашей подготовки. Это грандиозная победа, если учитывать момент, – мы прервали нашу серию неудач», — заявил Берг.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев после победы «Краснодара» раскритиковал лимит на легионеров.