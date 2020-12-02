Футболист из Белоруссии удивился своей фамилии в письме в поддержку Лукашенко

Игрок могилевского «Днепра» Евгений Елезаренко рассказал о том, что он удивился своей фамилии в письме в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает by.tribuna.com.

«Удивился, когда увидел свою фамилию среди людей, которые подписали письмо спортсменов за стабильность. Я ничего не подписывал. Кто-то вписал мою фамилию в список», — сказал Елезаренко.

Футболист отметил, что если бы ему предложили оставить подпись под этим письмом, он бы не сделал этого.



Ранее Лукашенко принял участие в хоккейном матче.