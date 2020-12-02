Мещеряков высказался о возможном назначении Газизова на пост гендиректора «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном назначении Шамиля Газизова на пост гендиректора «Локомотива», передает Sport24.

Напомним, сейчас Газизов является гендиректором столичного «Спартака».

«Бред. Причем полный. У кого слишком горячее воображение и воспаленное сознание. Пусть примет холодный душ. Говорят, помогает», — сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось о том, что генеральный директор «Спартака» Газизов может уйти в «Локомотив».