Наставник «Сочи» дисквалифицирован на три матча за нецензурную брань в адрес судьи

Наставник «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча за нецензурную брань в адрес арбитра Станислава Васильева, передает «Чемпионат.com».

Напомним, в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» судья удалил футболиста черноморского клуба Сергея Терехова. В перерыве встречи Федотов высказал недовольство арбитру, за что был удален.

«Федотов дисквалифицирован на три матча чемпионата России за нецензурные выражения в адрес судьи матча, штраф — 300 тысяч рублей», — сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Ранее «Урал» в большинстве переиграл «Сочи» в матче РПЛ.