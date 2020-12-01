Тесты двух игроков «Локомотива» на COVID-19 дали сомнительные результаты
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский «Локомотив» на странице в Twitter объявил, что тесты полузащитников Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова на коронавирус дали сомнительные результаты.
Футболисты пропустят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбург».
Встреча главного клубного турнира Европы пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.55 мск.
Ранее «Локомотив» и «Зальцбург» объявили составы на матч Лиги чемпионов.