Тесты двух игроков «Локомотива» на COVID-19 дали сомнительные результаты

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Московский «Локомотив» на странице в Twitter объявил, что тесты полузащитников Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова на коронавирус дали сомнительные результаты.

Футболисты пропустят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбург».

Встреча главного клубного турнира Европы пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.55 мск.

Ранее «Локомотив» и «Зальцбург» объявили составы на матч Лиги чемпионов.