«Локомотив» и «Зальцбург» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Василий Учаев
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Московский «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович, Мурило, Живоглядов, Лисакович, Магкеев, Лысцов, Зе Луиш, Эдер.
Стартовый состав «Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Вебер, Ульмер, Кристенсен, Мвепу, Собослаи, Юнузович, Камара, Койта, Бериша.
Встреча между «Локомотивом» и «Зальцбургом» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов отправился в Рим на операцию.