В «Хаасе» ответили на обвинения в подписании Мазепина из-за денег

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на обвинения в том, что команда подписала контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за финансовой выгоды.

Функционер напомнил, что благодаря спонсорам в «королевские гонки» попали мексиканец Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт», его партнер по команде канадец Лэнс Стролл, а также британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл. По мнению Штайнера, эти гонщики показывают хорошие результаты.

«Если они хороши в «Формуле-2» и у них есть спонсоры, это идеальное решение. Если кто-то хорош и у него есть финансовая поддержка, то его шанс выше, чем у того, кто так же хорош, но не имеет поддержки. Почему вы должны выбрать того, у кого нет поддержки?» — цитирует Штайнера RaceFans.

После 22 этапов «Формулы-2» российский пилот со 162 очками занимает третье место в личном зачете.

Ранее председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин высказался о переходе сына в команду «Формулы-1».