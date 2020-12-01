Семак объяснил невыход «Зенита» из группы ЛЧ слабым усилением команды

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, клубу не удалось в минувшее трансферное окно усилить те позиции, которые необходимо было усилить.

«Мы можем конкурировать с соперниками, когда все наши лидеры в строю и мы находимся в оптимальной форме. Во всех остальных случаях наши оппоненты имеют преимущество.

Много раз говорил о лимите. Я не являюсь его сторонником. Руководителям принимать решение», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса близок к возвращению в московский ЦСКА.