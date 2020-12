Бахрейн наградил спасших пилота «Формулы-1» Грожана от гибели

Правительство Бахрейна наградило спасших пилота команды «Формулы-1» «Хаас» Романа Грожана от гибели во время этапа Гран-при, который состоялся 29 ноября. Об этом сообщает журналист Адам Купер в своем Twitter.

По его словам, премьер-министр страны и наследный принц вручили двум представителям Сил обороны Бахрейна, работавшим на гонке в качестве пожарных маршалов, «исключительные поощрения».

Напомним, что для француза нынешний сезон станет последним в «Формуле-1».

