Мостовой поделился мнением о перспективах российских игроков

Бывший полузащитник сборной СССР Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Кареном Саркисяном поделился мнением о перспективах молодых российских игроков.

По словам Мостового, в чемпионате России много молодых и талантливых футболистов.

«Они должны уезжать в европейские чемпионаты, чтобы прогрессировать. Но, если у них такая зарплата, которую в Европе никто не заплатит, зачем это делать? Здесь дом, здесь семья, здесь родной язык», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник сборной СССР поделился мнением о фаворитах РПЛ.