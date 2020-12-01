Мостовой рассказал о решение переехать в Европу

Бывший полузащитник сборной СССР Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Кареном Саркисяном рассказал о решении переехать в Европу.

По словам Мостового, чемпионат СССР входил в тройку лучших чемпионатов Европы.

«Я с гордостью говорил, что я с Советского Союза и все ко мне относились с уважением.

Мы жили в других реалиях. Жили при коммунизме. Мы многого не знали, не умели, не видели. Для нас красивый пакет подарочный был радостью. Нынешнему поколению этого не понять.

Мы ждали, что нам попадут западные клубы в Кубке чемпионов, чтобы можно было поехать и купить красивую одежду. Но в футбольном плане мы не уступали», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник сборной СССР рассказал о главной проблеме российского футбола.