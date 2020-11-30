Защитник «Зальцбурга» поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Локомотивом»

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Защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом», передает «Спорт-Экспресс».

По мнению защитника, игра с «Локомотивом» является ключевой для «Зальцбурга». Ульмер считает, что австрийская команда должна добиться максимального результата.

«Надо победить завтра, чтобы продолжить выступление в Европе», — добавил он.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1-го декабря в Москве. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что Крыховяк не сыграет в ЛЧ с «Зальцбургом» из-за коронавируса.