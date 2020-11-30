Бригада арбитров из Нидерландов обслужит матч «Брюгге» — «Зенит»

Бригада арбитров из Нидерландов обслужит матч Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и петербургским «Зенитом», сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным арбитром станет Сердар Гезюбююк. Его ассистентами будут Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. За VAR будет отвечать Деннис Хиглер.

Встреча состоится второго декабря.



Ранее сообщалось о том, «Зенит» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга при пустых трибунах.