В «Тамбове» оценили вероятность бойкота игры со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков оценил вероятность бойкота игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «СЭ».

Напомним, игрокам с лета не выплачивают зарплату.

«Играть мы будем. Игроки, которые были на встрече с губернатором, будут бойкотировать матч. Выйдут те футболисты, которые обычно сидят на скамейке. На встрече было пять-шесть человек», — сказал Худяков.



Ранее Худяков прокомментировал разгром от «Уфы».