Стала известна бригада арбитров на матче «Краснодар» — «Ренн»
Андрей Черников
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Матч Лиги чемпионов между «Краснодаром» и французским «Ренном» возглавит бригада арбитров из Шотландии, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главным судьей назначен Уильям Коллам. Помогать ему будут Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгричи. За VAR будет отвечать Пол Тирни.
Встреча состоится 2 декабря.
Ранее Василий Уткин высказался о возможной отставке тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.