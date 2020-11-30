Шомуродов забил первый мяч в Серии A
Карен Саркисян
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«Парма» обыграла «Дженоа» в матче 9-го тура итальянской Серии A.
Встреча проходила на стадионе »Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счетом 2:1.
Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов забил первый мяч за «Дженоа» в Серии A.
Серия A. 9-й тур
«Дженоа» (Генуя) — «Парма» (Парма) — 1:2
Голы: 0:1 — Жервиньо, 10; 0:2 — Жервиньо, 47; 1:2 — Шомуродов, 50.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.