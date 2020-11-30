Туменов не верит в возвращение Хабиба в октагон
Андрей Черников
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Российский боец Альберт Туменов не верит в возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон, передает «Чемпионат.com».
Напомним, Хабиб и глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт договорились о встрече.
«Думаю, Уайт будет уговаривать Хабиба вернуться. Наверное, он предложит Хабибу больше денег, бой с Сен-Пьером. Если человек решил оставить спорт, не думаю, что на него может что-то повлиять», — сказал Туменов.
Ранее Хабиб открыл секрет хорошего настроения.