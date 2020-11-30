Попавшего в тяжелую аварию Грожана могут выписать из больницы 1 декабря

Пилот «Хааса» Ромен Грожан может быть выписан из больницы 1 декабря, сообщается на официальной странице команды «Формулы-1» в Twitter.

Сообщается, что француз проходит лечение в госпитале Министерства обороны Бахрейна.

«Лечение полученных им ожогов на тыльной стороне обеих рук проходит успешно. В понедельник Грожана посетил руководитель команды Гюнтер Штайнер. Ожидается, что Ромен будет выписан из больницы во вторник, 1 декабря», — говорится в заявлении.

Инцидент с участием Грожана произошел на первом круге гонки Гран-при Бахрейна после третьего поворота. Французский спортсмен резко сместился вправо, после чего столкнулся с болидом российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и на высокой скорости протаранил металлический рельс безопасности. От удара машина Грожана развалилась на две части и вспыхнула. Находясь в горящем болиде, пилоту удалось расстегнуть ремни безопасности и самостоятельно покинуть кокпит.

Ранее стала известна скорость, на которой Грожан врезался в ограждение.