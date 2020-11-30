Шведские лыжницы обвинили друг друга в падении россиянки

Шведские лыжницы обвинили друг друга в столкновении с россиянкой Натальей Непряевой в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке.

Во время гонки россиянка упала после столкновения с Линн Сван и Майей Дальквист. По словам шведок, в инциденте виновата их соотечественница Эбба Андерссон.

«Нужно помогать друг другу, а вместо этого мы уничтожаем друг друга. Я очень зла, потому что этого можно было избежать», — цитирует Сван Expressen.

Дальквист отметила, что столкновение произошло после того, как Андерссон сошла с трассы.

«Я была прямо в канаве, думала, что все сломала. Ничего не видела, в ушах и на лице был снег. Летела головой прямо в канаву и не думала, что лыжи остались целыми», — сказала лыжница.

Однако сама Андерссон считает, что в столкновении виновата кто-то из ее соотечественниц.

«Когда мы были на последнем спуске, никто не хотел идти первым. Это сделала русская, я пошла за ней. Затем, мне кажется, кто-то из шведок ударил меня по палке, и я, набрав большую скорость, была вынуждена соскочить с трассы, чтобы не наехать на русскую», — сказала Андерссон.

Ранее сообщалось, что в гонке преследования Непряева пришла к финишу десятой.