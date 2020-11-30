Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал состояние госпитализированного игрока
Лондонский «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 1:2.
В составе «Вулверхэмптона» забитыми мячами отметились Педру Нету и Даниэл Каштелу. В составе «Арсенала» — Габриэль.
Отметим, что на 5-й минуте игры при верховой борьбе случилось страшное столкновение головами между защитником «Арсенала» Давидом Луисом и нападающим «Вулверхэмптона» Раулем Хименесем. Хименеса унесли с поля на носилках и с кислородной маска. Нападающего незамедлительно госпитализировали.
После матча главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту прокомментировал состояние здоровья госпитализированного игрока, передает BBC.
По словам тренера, Рауль Хименес проходит обследование в больнице, находится в сознании и уже разговаривает. Санту рассказывает, что после столкновения он услышал слова медперсонала «красный код», а это серьезно.
«Это был страшный эпизод для всех. Вы видите панику в глазах медицинского персонала, и начинаете думать страшные вещи», — добавил он.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.