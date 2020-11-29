«Наполи» обыграл римскую «Рому» на стадионе «Сан Паоло Диего Марадона»
Карен Саркисян
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Неаполитанский «Наполи» обыграл римскую «Рому» в матче 9-го тура Серии A.
Встреча проходила на стадионе «Сан Паоло Диего Марадона» в Неаполе и завершилась со счетом 4:0.
В составе «Наполи» забитыми мячами отметились Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.
Серия a. 9-й тур
«Наполи» — «Рома» — 4:0
Голы: 1:0 — Инсинье, 30; 2:0 — Руис, 64; 3:0 — Мертенс, 81; 4:0 — Политано, 86.
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