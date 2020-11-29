Нападающего «Вулверхэмптона» госпитализировали после столкновения с защитником «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 1:2.
В составе «Вулверхэмптона» забитыми мячами отметились Педру Нету и Даниэл Каштелу. В составе «Арсенала» — Габриэль.
Отметим, что на 5-й минуте игры при верховой борьбе случилось страшное столкновение головами между защитником «Арсенала» Давидом Луисом и нападающим «Вулверхэмптона» Раулем Хименесем. Хименеса унесли с поля на носилках и с кислородной маска. Нападающего незамедлительно госпитализировали.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
АПЛ. 10-й тур
«Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 1:2
Голы: 0:1 — Нету, 27; 1:1 — Габриэль, 30; 1:2 — Каштелу, 42.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.