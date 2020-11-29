Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал ничью с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 0:0.

После игры главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Челси», передает BBC.

По словам тренера, ничья на «Стэмфорд Бридж» — хороший результат, а также то, что «Тоттенхэм» остался лидером АПЛ, тоже позитивная новость. Моуриньо отмечает, что соперники уважали друг друга и никто не пытался изменить ход игры.

«Мне нравится чувствовать себя на первом месте. В следующем матче мы обязательно должны победить», — добавил он.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

АПЛ. 10-й тур

«Челси» — «Тоттенхэм» — 0:0.



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