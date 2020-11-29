Главный тренер «Рубина» сравнил Чалова и Деспотовича

Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0.

В составе «Рубина» единственный мяч забил сербский нападающий Джордже Деспотович.

После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил нападающего ЦСКА Федора Чалова и нападающего казанской команды Джордже Деспотовича, передает Sports.ru.

По словам тренера, он не готов обсуждать Чалова. Слуцкий отмечает, что Деспотовича – очень сильный форвард и «Рубин» от него сильно зависим.

«Он уже забил семь мячей. И в трех играх, в которых он не появлялся, во мы не смогли забить.

Можно сказать, что мы становимся деспотозависимой командой», — добавил он.

РПЛ. 16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0

Гол: 1:0 — Деспотович, 58.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.