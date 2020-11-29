Фанатов «Спартака» задерживают за нарушение масочного режима на игре с «Ротором»

Фанатов московского «Спартака» задерживают за нарушение масочного режима на игре с волгоградским «Ротором», передает Telegram-канал «Мутко против».

«Болельщиков без масок задерживают, как только они заходят на территорию стадиона. Большинство из них были задержаны уже во время прохождения контроля», — написано в сообщении.

Отмечается, что задерживают даже тех, у кого маска находится на подбородке.



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