Руководство «Тамбова» рассматривает вариант со слиянием с другим клубом

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о финансовых проблемах клуба, передает «СЭ».

Напомним, в ноябре появилась информация о том, что игроки могут бойкотировать матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за задержки зарплат.

Коновалова отметила, что задолженность по заработной плате перед футболистами составляет 140 миллионов рублей.

«Наиболее реальным вариантом является переезд клуба или объединение с какой-либо из команд. Для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать», — сказала Коновалова.

Ранее коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко рассказал о финансовой ситуации в клубе.