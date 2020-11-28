Туктамышева: смотрю на YouTube только «Что было дальше» и уже придумала историю

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, какие проекты смотрит в интернете.

«На YouTube смотрю только шоу «Что было дальше». У меня в Instagram была шутейка: «Тот момент, когда на тебя подписался Тамби и ты уже думаешь, какую историю будешь рассказывать на проекте «Что было дальше».

Придумала ли уже свою историю для этого шоу? Не буду ее рассказывать — вдруг меня позовут, а все уже будут ее знать», — заявила Туктамышева.



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