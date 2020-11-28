Туктамышева — о личной жизни: я одна, но быть самодостаточной женщиной неплохо

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала о роли любви в ее жизни и о своем нынешнем статусе.

«Иероглиф на спине моего платья для произвольной программы означает «любовь». Выбрала его, потому что это самое важное в жизни человека. Почему самое важное?

Без любви нет счастья, вдохновения, желания. Забота, понимание — это все об этом. Любовь — это энергия.

Есть ли в моей жизни отношения? Я одна. Но ощущаю себя хорошо. Нормально. У меня есть друзья, лучшие подруги, семья, поэтому я не обделена любовью. Любовь разная может быть. Конечно, приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо», — рассказала Туктамышева.

Ранее Туктамышева рассказала об увлечении буддизмом.