Экс-игрок ЦСКА не согласился со словами Черчесова о Чалове

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал слова наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова о Федоре Чалове, передает РИА «Новости».

Напомним, в интервью «Матч ТВ» Черчесов заявил, что лучше «бездарный» Антон Заболотный, чем «талантливый» Чалов, который ничего не делает.

«Некорректно высказываться так по поводу Чалова. У нападающего бывают разные периоды. А понятия «талантливый» или «неталантливый» к нападающим очень относительны», — сказал Галямин.



Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев согласился с Черчесовым и раскритиковал Чалова.