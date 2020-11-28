Экс-игрок ЦСКА не согласился со словами Черчесова о Чалове
Андрей Черников
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Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал слова наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова о Федоре Чалове, передает РИА «Новости».
Напомним, в интервью «Матч ТВ» Черчесов заявил, что лучше «бездарный» Антон Заболотный, чем «талантливый» Чалов, который ничего не делает.
«Некорректно высказываться так по поводу Чалова. У нападающего бывают разные периоды. А понятия «талантливый» или «неталантливый» к нападающим очень относительны», — сказал Галямин.
Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев согласился с Черчесовым и раскритиковал Чалова.