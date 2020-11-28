Сын Аршавина зачислен в академию «Спартака»

Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о том, что младший сын бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина зачислен в академию «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

Восьмилетний Арсений является сыном Аршавина от ведущей Юлии Барановской, с которой игрок расстался в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Барановская рассказала о зарплате Аршавина в «Зените».