Сын Аршавина зачислен в академию «Спартака»
Антон Борисов
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Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о том, что младший сын бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина зачислен в академию «Спартака». Об этом сообщает Sport24.
Восьмилетний Арсений является сыном Аршавина от ведущей Юлии Барановской, с которой игрок расстался в 2013 году.
Ранее сообщалось, что Барановская рассказала о зарплате Аршавина в «Зените».