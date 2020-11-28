Друг рассказал об умершем в бедности Марадоне

Журналист Луис Вентура, который дружил с чемпионом мира 1986 года Диего Марадоной, рассказал о финансовых проблемах бывшего футболиста.

По словам Вентуры, легендарный футболист потратил все свое состояние.

«В последнее время Диего жил только на скромную зарплату, которую платила «Химнасия». По сути, он умер в бедности. Почти все его состояние украли, а то, что осталось, Марадона отдал сам. Он никому не умел отказывать и давал деньги всем, кто просил», — цитирует Вентуру La Gazzetta dello Sport.

Легендарный футболист скончался 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет.

Ранее в Аргентине оценили наследство Марадоны.