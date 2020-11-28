Прокуратура Аргентины восстановила ход событий в день смерти Марадоны

Прокуратура Аргентины установила порядок событий в день смерти чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны, сообщает телеканал Todo Noticias.

По предварительным данным, последним с легендарным футболистом разговаривал его племянник Джонатан Эспосито в 23.00 по местному времени (5.00 мск). На следующий день в 6.30 (12.30 мск) в комнату Марадоны зашел завершавший смену медбрат. По его словам, аргентинец спал и подавал признаки жизни.

Медсестра, дежурившая в доме Марадоны, заявила, что в 7.30 (13.30 мск) она слышала, как экс-игрок перемещался по комнате. В 11.55 (17.55 мск) к нему пришли психиатр и психолог, занимавшиеся плановым лечением легенды футбола. Они попытались его разбудить, однако не смогли. В 12.10 (18.10 мск) племянник и медсестра приступили к реанимационным мероприятиям.

В 12.16 (18.16 мск) личный врач Марадоны Леопольдо Луке позвонил в скорую помощь, которая прибыла к дому игрока через 12 минут.

Вскрытие показало, что бывший футболист умер примерно в 12.00 (18.00 мск).

Легендарный футболист скончался 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет.

Ранее в Аргентине оценили наследство Марадоны.