Стали известны результаты вскрытия Марадоны

Стали известны результаты патологоанатомического исследования тела легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

Напомним, что прославленный спортсмен скончался 25 ноября от сердечного приступа.

Как сообщает Clarin, причиной смерти Марадоны стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Также была обнаружена дилатационная кардиомиопатия — это патология, провоцирующая увеличение камер сердца. Орган решили сохранить для изучения.

Незадолго до этого прокуратура Аргентины возбудила дело по факту смерти Марадоны по двум предполагаемым преступлениям: речь идет об оставлении человека без присмотра и халатности.

Ранее Гвардиола рассказал, как Агуэро перенес новость о смерти Марадоны.