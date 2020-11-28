Гончаренко объяснил свой скандальный отъезд из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем июльском отъезде из стана «армейцев» после разгрома от «Зенита» со счетом 0:4.

Белорусский специалист заметил, что после возвращения в команду ему досталось от руководства красно-синих.

«Мой детский тренер как-то очень хорошую фразу говорил: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай, когда ее можно применить... Показалось, что футболисты перестали расти под моим началом, необходимо было делать выводы. Может, им нужен какой-то новый толчок или какие-то новые идеи. Вероятно, мне это позволило прийти потом с какими-то новыми идеями и поменять схему. Вот только тот разгром очень сильно ударил...

Мы сразу после игры пообщались с Романом Бабаевым, и я сказал, что приму любое решение. Привел свои доводы, почему я так сделал: «Вы принимайте решение». А по возвращении на встрече с Романом Юрьевичем и Евгением Ленноровичем Гинером мне очень сильно досталось, покритиковали меня страшно и сказали, что ты остыл уже, как то говно, про которое сказал, так что иди работай. Я за это благодарен!» — заявил специалист в интервью Нобелю Арустамяну.

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