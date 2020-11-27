Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии
Виктория Алексеева
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Белорусский специалист, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии.
Митинги возникли во многих городах страны после резидентских выборов, которые состоялись в августе. Победу одержал нынешний лидер страны Александр Лукашенко с большим перевесом голосов.
«Для всех людей понятно, что это абсолютно неправильно. Когда здоровые мужики — у меня, кстати, много знакомых омоновцев — начинают бить народ, я эту ситуацию вообще не понимаю», — заявил специалист в интервью Нобелю Арустамяну.
Ранее сообщалось, что Гончаренко не поддержал решение Шкурина отказаться от игр за Белоруссию.