Белорусский специалист, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии.

Митинги возникли во многих городах страны после резидентских выборов, которые состоялись в августе. Победу одержал нынешний лидер страны Александр Лукашенко с большим перевесом голосов.

«Для всех людей понятно, что это абсолютно неправильно. Когда здоровые мужики — у меня, кстати, много знакомых омоновцев — начинают бить народ, я эту ситуацию вообще не понимаю», — заявил специалист в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее сообщалось, что Гончаренко не поддержал решение Шкурина отказаться от игр за Белоруссию.