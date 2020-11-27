Названа сумма компенсации Газизову в случае его увольнения из «Спартака»
Антон Борисов
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Московский «Спартак» в случае досрочного расторжения контракта с генеральным директором Шамилем Газизовым должен будет выплатить ему неустойку в размере €3 млн, сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, решение о дальнейшей работе функционера в клубе будет принято после завершения первой части чемпионата.
СМИ сообщают, что Газизов может покинуть пост после прихода спортивного директора Дмитрия Попова.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном уходе Газизова.