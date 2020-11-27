Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил корзины для жеребьевки отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвертая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира пройдет 7 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину после поражения от команды Сербии в матче Лиги наций.