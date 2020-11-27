Самолет вычертил в небе мужской половой орган в поддержку Дзюбы

Boeing авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Екатеринбург, отклонился от маршрута и вычертил в небе мужской половой орган в поддержку игрока сборной России Артема Дзюбы после скандала с интимным видео, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков может лишиться работы из-за поддержки игрока.

Сообщается, что комиссия Росавиации рекомендовала «Аэрофлоту» оценить квалификацию Калмыкова и передать отчеты по служебной проверке в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что российские клубы не одержали ни одной победы в 16 играх группового этапа еврокубков.