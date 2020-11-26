«Алания» ответила на высказывание бывшего игрока про водку в автобусе
Карен Саркисян
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Владикавказская «Алания» на официальной странице в Twitter ответила на высказывание бывшего игрока команды Ройстона Дренте про водку в автобусе.
Пресс-служба «Алании» опубликовав картинку, на которой темнокожий человек залезает на резервуар со спиртом.
«Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии», — говорится в публикации.
Напомним, что Дренте заявил, что во времена выступлений за «Аланию» водка была главным продуктом.
Дренте провел за «Аланию» шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в большинстве не смог обыграть «Фейеноорд» в матче Лиги Европы.
Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота Мордовии pic.twitter.com/mzxmhZaq0I— ФК «Алания» (@fc_alania) November 26, 2020