«Алания» ответила на высказывание бывшего игрока про водку в автобусе

Владикавказская «Алания» на официальной странице в Twitter ответила на высказывание бывшего игрока команды Ройстона Дренте про водку в автобусе.

Пресс-служба «Алании» опубликовав картинку, на которой темнокожий человек залезает на резервуар со спиртом.

«Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии», — говорится в публикации.

Напомним, что Дренте заявил, что во времена выступлений за «Аланию» водка была главным продуктом.

Дренте провел за «Аланию» шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в большинстве не смог обыграть «Фейеноорд» в матче Лиги Европы.