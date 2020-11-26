Газизов может покинуть пост гендиректора «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть свой пост после завершения первой части сезона чемпионата России, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, уход функционера может быт связан с возвращением Дмитрия Попова на должность спортивного директора красно-белых. Он будет отвечать за те аспекты работы клуба, которыми занимался Газизов.

Вероятно, причиной возвращения Попова стало недовольство руководства «Спартака» итогами летней трансферной кампании, в ходе которой состав команды пополнили полузащитники Виктор Мозес и Остон Урунов, а также нападающий Александр Кокорин.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского ЦСКА на три балла.

Ранее владелец красно-белых Леонид Федун объяснил неудачное выступление российских клубов в еврокубках.