Экс-вратарь сборной Англии: в Марадоне не было честности
Андрей Черников
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Экс-вратарь сборной Англии Питер Шилтон отреагировал на смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, передает Dailymail.
Напомним, на чемпионате мира 1986 года в матче 1/4 финала Марадона забил мяч в ворота Шилтона рукой.
«Моя жизнь давно связана с Марадоной — и не так, как мне хотелось бы. Но мне грустно слышать, что он ушел из жизни в столь молодом возрасте», — сказал Шилтон.
Также вратарь отметил, что ему не понравилось, что Марадона так и не извинился за тот забитый мяч.
«В нем было величие, но, к сожалению, не было честности», — добавил Шилтон.