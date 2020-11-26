Экс-вратарь сборной Англии: в Марадоне не было честности

Экс-вратарь сборной Англии Питер Шилтон отреагировал на смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, передает Dailymail.

Напомним, на чемпионате мира 1986 года в матче 1/4 финала Марадона забил мяч в ворота Шилтона рукой.

«Моя жизнь давно связана с Марадоной — и не так, как мне хотелось бы. Но мне грустно слышать, что он ушел из жизни в столь молодом возрасте», — сказал Шилтон.

Также вратарь отметил, что ему не понравилось, что Марадона так и не извинился за тот забитый мяч.

«В нем было величие, но, к сожалению, не было честности», — добавил Шилтон.

Ранее Златан Ибрагимович назвал Марадону бессмертным.