Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Телеканал TN рассказал о последних минутах жизни Марадоны.

Марадона проснулся, позавтракал, вернулся в постель и произнес свои последние слова: «Me siento mal» («Мне нехорошо»).

Медсестра, которая ухаживала за легендарным футболистом, вызвала скорую помощь. Врачи скорой попробовали спасти Марадону, но все попытки были безуспешны..

Ранее умер Диего Марадона.