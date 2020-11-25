«Аякс» обыграл «Мидтьюлланн» в домашнем матче Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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Голландский «Аякс» обыграл датский «Мидтьюлланн» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Аякса» забитыми мячами отличились Райан Гравенберх, Нуссайр Мазрауи и Давид Нерес.
Лига чемпионов. 4-й тур
«Аякс» (Амстердам, Голландия) — «Мидтьюлланн» (Хернинг, Дания) — 3:1
Голы: 1:0 — Гравенберх, 47; 2:0 — Мазрауи, 49; 3:0 — Нерес, 66; 3:1 — Мабиль, 80 (A).
Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.